XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,547 EUR +2,84% (31.01.2020, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,596 EUR +2,37% (31.01.2020, 09:42)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,30 USD +6,04% (30.01.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Q4-Zahlen (untestiert) seien ergebnisseitig deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Ursächlich dafür sei gewesen, dass die Bank in Q4 deutlich stärker in den Umbau investiert habe, als der im Juli 2019 vorgelegte Plan vorgesehen habe (harte Kernkapitalquote 31.12.2019: 13,6% (Plan 31.12.2019: 13,0%; 31.12.2018: 13,6%; Ziel einer Kernkapitalquote von durchgehend >12,5% bis 2022 sei bestätigt worden); RWA (risikogewichtete Aktiva) der Abbaueinheit am 31.12.2019: 46 (Plan 31.12.2019: 52; 31.12.2018: 72) Mrd. Euro; Verschuldungspositionen 31.12.2019: 127 (Plan 31.12.2019: 140) Mrd. Euro; Verschuldungsquote 31.12.2019: 4,3% (Plan 31.12.2019: 4,0%); Personalabbau 31.12.2019: 87.597 Mitarbeiter (Plan 31.12.2019: <90.000 Mitarbeiter)).Aufgrund dieser Entwicklung habe das Nettoergebnis in Q4 bei -1,60 (Vj.: -0,51; Marktkonsens: -0,59; Analystenerwartung: -0,70) Mrd. Euro gelegen. Insgesamt habe die Kernbank in Q4 einen bereinigten Vorsteuergewinn von 2,8 Mrd. Euro (+7,0% y/y) verzeichnen können. Auf Segmentebene hätten sowohl die Investmentbank als auch das Asset Management das Nettoergebnis deutlich steigern können.Grundsätzlich werte Lennertz die Fortschritte beim Umbau als positiv und gehe von einer Erreichung der gesteckten Ziele bis 2022 aus. Jedoch gehe er davon aus, dass das Geldhaus sowohl 2020 (ROE: 0,9%) als auch 2021 (ROE: 2,5%) seine Eigenkapitalkosten nicht verdienen werde. Der Analyst hebe seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS: +0,24 (alt: -0,21) Euro) an und prognostiziere für 2021 erstmals ein EPS von 0,69 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: