XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,643 EUR -7,93% (30.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,697 EUR -6,93% (30.10.2019, 18:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,48 USD -6,27% (30.10.2019, 18:07)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der Verlustausweis der Deutschen Bank im dritten Quartal 2019 habe nicht zuletzt die Belastungen aus dem Konzernumbau widergespiegelt, so der Analyst in einer heute vröffentlichten Studie. Während die Verwaltungsaufwendungen insgesamt zugelegt hätten, hätten die bereinigten Kosten plangemäß reduziert werden können. Der deutliche Rückgang der Gesamterträge sei an der Börse nicht gut angekommen und habe für schwächere Notierungen gesorgt.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 7,10 Euro. (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: