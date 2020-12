Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Paul Achleitner, der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, sei umstritten. Seit 2012 im Amt werde ihm u.a. die langsame Sanierung des Instituts vorgeworfen, die erst letztes Jahr Schwung aufgenommen habe. Zu lange seien Probleme verschleppt worden, so Kritiker. Achleitners Vertrag ende 2022. Der Großaktionär Cerberus habe nun einen prominenten Nachfolger auserkoren, aber der Plan sei gescheitert.Achleitner habe über die Jahre drei verschiedene Vorstandsteams der Deutschen Bank und fünf Strategiepläne kontrolliert, die alle gescheitert seien. Kritikern würden ihm eine Mitschuld anlasten. Das Rennen um seine Nachfolge dürfte hinter den Kulissen eröffnet sein. Der aktivistische Investor Cerberus sei der fünftgrößte Aktionär und habe diesen Sommer bereits erfolgreich den Rückzug der Vorstands- und Aufsichtsratschefs bei der Commerzbank lobbyiert. Bei der Deutschen Bank sei man anscheinend nicht erfolgreich gewesen.Der ehemalige CEO von Morgan Stanley, Colm Kelleher, sei offenbar der Wunschkandidat des Hedgefonds für die Nachfolge von Achleitner gewesen. Das berichte die "Financial Times". Allerdings spreche Kelleher kein Deutsch und laut Insidern solle Cerberus keine Unterstützung von anderen Investoren und dem Nominierungskomitee des Aufsichtsrats bekommen haben. Das Rennen scheine also weiter offen.Neueinsteiger und engagierte Anleger können auf den Bruch dieser Marke setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp sei auf 6,50 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: