Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der aktuelle Bundestags-Untersuchungsausschuss zu Wirecard habe jetzt auch einen peinlichen Schriftverkehr zwischen Deutsche Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz und dem ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun zutage gefördert. Zudem würden die Aufsichtsbehörden die Berufung eines Topmanagers in den Vorstand blockieren.Am 17. Februar 2019 schreibe Schütz in einer Email in Bezug auf die britische Zeitung "Financial Times" (FT) an Braun: "hab ja in der FT gelesen dass du ganz ein schlimmer bist", gefolgt von einem Ironie-Smiley. Nach etwas Smalltalk über Urlaub an der Côte d'Azur teile Schütz seinem Vertrauten mit: "habe übrigens 3x wirecard aktien gekauft letzte woche, macht diese zeitung fertig!!", gefolgt von einem weiteren Smiley. Das berichte das "Handelsblatt".Die "Financial Times" sei jahrelang eine der härtesten Kritikerinnen von Wirecard gewesen. Der Zahlungsdienstleister habe zeitweise Journalisten der Zeitung über Detektive überwachen lassen. Schütz habe gegenüber dem "Handelsblatt" betont, die Aussagen seien scherzhaft gemeint gewesen, damit seien Rechtsmittel gemeint gewesen, die Braun gegen die Zeitung einlegen solle, nicht aber illegale Mittel. Mittlerweile habe Schütz sich öffentlich entschuldigt.Jörg Eigendorf, Konzernsprecher der Deutschen Bank, erkläre auf "Handelsblatt"-Anfrage mit Bezug auf die problematische Nachricht: "Wir haben von der Existenz einer solchen E-Mail in dieser Nacht erstmalig erfahren. Grundsätzlich kommentieren wir private Aussagen von Aufsichtsratsmitgliedern nicht. Davon unabhängig sind allerdings sowohl Inhalt als auch Haltung der zitierten Aussage inakzeptabel - ganz gleich, von wem sie kommt."Wie es mit Schütz weitergehe, sei unklar. Da ihn die Hauptversammlung gewählt habe, könne er nicht gefeuert werden. Der Fall zeige allerdings, dass die Deutsche Bank bei ihrem versprochenen Kulturwandel noch immer nicht am Ziel sei. Für Ilgner müsse sich ebenfalls eine Lösung finden.Die Aktie sei in Wartestellung, am Mittwoch werde entschieden, wie es mit dem Lockdown weitergehe.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)