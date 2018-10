XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,547 EUR -3,10% (26.10.2018, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,538 EUR -3,15% (26.10.2018, 15:59)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,71 USD -2,90% (26.10.2018, 15:44)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse Finger von der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weg zu lassen.Mit der Q3-Bilanz habe Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing es nicht geschafft, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Im Gegenteil: Das Wertpapier notiere inzwischen deutlich unter 9,00 Euro und damit auf einem neuen Rekordtief. Das schwache Marktumfeld tue sein Übriges.Die Bank gebe an der Börse kein gutes Bild ab. Wer jemals in die Aktie investiert habe, habe draufbezahlt (ohne Berücksichtigung von Dividenden). Seit Bekanntgabe der Quartalszahlen sei der Abwärtssog sogar noch stärker, die letzte Unterstützung bei etwa 9,00 Euro gerissen worden.Auch aus fundamentaler Sicht gebe es aktuell kaum Erbauliches: Die Erträge seien geschrumpft, die Kosten nur langsam in den Griff zu bekommen. Im Vergleich zur internationalen Konkurrenz sehe die Deutsche Bank nur die Rücklichter: J.P. Morgan werde 2018 voraussichtlich so viel verdienen, wie die "Blauen" an der Börse insgesamt wert seien. Barclays sei auch wesentlich profitabler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: