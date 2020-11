Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe dieses Jahr die Konkurrenz hinter sich gelassen. Im Vergleich zum Euro Stoxx Banks zeige sich eine deutliche Outperformance. Der zu Beginn von vielen Beobachtern als zu ambitioniert betrachtete Konzernumbau trage Früchte. Nun könnte aber ausgerechnet ein Geschäft, das im Zusammenhang mit der Sanierung stehe, einen neuen Skandal auslösen.Die Deutsche Bank habe im Sommer 2019 entschieden, das Geschäft mit Hedgefonds - Prime Brokerage - zu verkaufen. Noch im Herbst habe die BNP Paribas den Bereich gekauft. Nun ermittele jedoch die französische Antikorruptionsbehörde AFA, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte. In den kommenden Wochen solle ein Bericht vorgelegt werden. Aufgefallen sei eine Zahlung an einen Mittelsmann, einen ehemaligen Mitarbeiter der US-Investmentbank Goldman Sachs.Im Rahmen einer Routineüberprüfung sei aufgefallen, dass Simon Lloyd, ehemaliger Goldman Banker, von BNP Paribas mehrere hunderttausend Pfund erhalten habe. Das solle Monate nachdem der Deal zwischen Deutscher Bank und BNP eingetütet worden sei, passiert sein. Lloyd selbst stehe wohl nicht im Fokus der Untersuchung, obwohl er den Deal vermittelt haben solle. Sowohl die AFA, als auch Deutsche Bank und BNP Paribas hätten sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: