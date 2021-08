Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Deutsche Bank-Aufsichtsratschef, Paul Achleitner, sei umstritten. Seit 2012 im Amt werde ihm auch eine Verantwortung für die strategischen Fehler und Versäumnisse vorgeworfen, die bis zur Übernahme des CEO-Postens durch Christian Sewing 2018 stattgefunden hätten. Nun höre Achleitner im nächsten Frühjahr auf. Doch damit entstehe ein neues Problem, denn noch immer gebe es keinen Nachfolger für ihn. Die heikle Aufgabe traue sich offenbar niemand zu.In letzter Zeit habe es einige Spekulationen über potenzielle Nachfolgekandidaten für den Chefsessel des Kontrollgremiums gegeben. Zuletzt habe es eine Absage von Norbert Winkeljohann gegeben, der dasselbe Amt bei Bayer innehabe. Das berichte das "Manager-Magazin". VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 )-Finanzchef, Frank Witter, gelte indes bereits länger als möglicher Kandidat, aber News zu seiner Person seien rar gesät.Der Favorit bleibe offenbar aber Theodor Weimer, der seit Anfang 2018 CEO der Deutschen Börse sei und einige Erfolge in diesem Job aufweisen könne. Zuvor habe er jahrelang im Vorstand der HypoVereinsbank gesessen und bringe damit auch Erfahrung aus der Bankenbranche mit. Doch Weimer zeige anscheinend wenig Interesse sich auf eine Position bei der Deutschen Bank festzulegen. Außerdem würde sein Vertrag bei der Deutschen Börse auch noch bis 2024 laufen."Weniger Geld und weniger Einfluss, stattdessen viel Ärger und viel Regulatorik", das sage ein Vertrauter des Top-Managers gegenüber dem "Manager-Magazin" über Weimers Sicht. Die Deutsche Bank äußere sich aktuell nicht zu der Suche nach einem Nachfolger für Achleitner. Doch die Zeit dränge für den Konzern.Bei der Aktie der Deutschen Bank sei derzeit die Luft etwas raus, ein Neueinstieg dränge sich nicht auf. Bevor es zu neuen Impulsen komme, sollten Interessierte daher abwarten. Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 19.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link