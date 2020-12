Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,541 EUR -0,12% (08.12.2020, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,573 EUR -1,73% (07.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,58 USD -1,61% (07.12.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Morgen, am 9. November, sei es wieder soweit. Die Deutsche Bank lade zu ihrem traditionellen Investorentag. Erwartet würden nicht nur tiefere Einblicke in das laufende Geschäft, sondern auch eine Erhöhung der Ziele des Investmentbankings.In den Fokus der Experten dürfte die konzerneigene Bad Bank rücken. Zwar laufe gerade das Handelsgeschäft im Investmentbanking mehr als ordentlich. Aber gerade aus diesem Segment stamme wohl ausgerechnet der Großteil der Vermögenswerte in der Abbaueinheit. Die Bad Bank solle also wertvolles Eigenkapital freisetzen, da sich das Finanzinstitut aus verschiedenen Geschäftsbereichen wie dem internationalen Aktienhandel zurückgezogen habe.Nach der Finanzkrise sei es der Deutschen Bank schon einmal gelungen mit einem derartigen Vehikel 8,5 Mrd. Euro Eigenkapital freizusetzen. Die dafür notwendigen Verluste hätten sich jedoch auch auf rund 13 Mrd. Euro belaufen. Analysten würden nun damit rechnen, dass es diesmal bis 2022 zu Verlusten von 8,4 Mrd. Euro komme. Allerdings gehe es nun laut Bankangaben darum, das Geschäftsmodell insgesamt mehr zu fokussieren. Direkt Eigenkapital solle nicht freigesetzt werden.In der Bad Bank hätten laut Stand Dezember 2019 250 Mrd. Euro gelegen, die zur Hälfte aus dem Aktien- und Hedgefonds-Geschäft und zur anderen Hälfte aus Zins- und Anleihederivaten gestammt hätten. Das Aktien- und Hedgefonds-Geschäft habe man bereits weitgehend verkauft, womit die Bad Bank per Ende Oktober auf rund 89 Mrd. Euro geschrumpft sei. Der größte Rest dürfte also aus Zinsderivaten und Anleihen bestehen, ein Geschäft, das die Bank im Kerngeschäft eigentlich weiterführe.Mutige können bei der Deutsche Bank-Aktie weiter zugreifen, alle anderen sollten den Stopp bei 6,50 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link