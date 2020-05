Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,612 EUR -1,94% (22.05.2020, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,585 EUR -1,94% (22.05.2020, 09:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,36 USD -2,00% (21.05.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Folgen der Corona-Pandemie würden viele Branchen hart treffen. Auch bei den Banken sei die Unsicherheit weiterhin groß, obwohl sich die Finanzinstitute als Retter in der Krise darzustellen versuchen würden. Bei verschiedenen Geldhäusern stehe zudem ein perspektivischer Staatseinstieg im Raum. Das Management der Deutschen Bank habe dem nun eine klare Absage erteilt."Wir sind gut gerüstet, die Herausforderung zu meistern, die das aktuelle Umfeld mit sich bringt", sagt CEO Christian Sewing. Die Deutsche Bank sei deutlich besser mit Kapital und Liquidität ausgestattet als vor ein paar Jahren. "Somit stellt sich die Frage nach einem potenziellen Einstieg nicht". Allerdings sei es wichtig, die Bank noch "wetterfester" zu machen, da keiner die Zweit- und Drittrundeneffekte der Corona-Krise abschätzen könne, so Sewing weiter.Den Peak der Pandemie erwarte das Frankfurter Geldhaus im zweiten Halbjahr. Wie stark die zu erwartenden Kreditausfälle würden, könne derzeit niemand seriös abschätzen. Im Vergleich zu den meisten Konkurrenten habe die Deutsche Bank im ersten Quartal wenig neue Rückstellungen für Ausfälle gebildet. Verwiesen worden sei dabei auf die hohe Kreditqualität, der Großteil der Darlehen stamme aus Deutschland.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: