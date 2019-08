Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Beflügelt durch eine positivere Stimmung am Gesamtmarkt habe sich auch die Deutsche Bank-Aktie von ihrem Allzeittief bei unter 5,80 Euro gelöst. Anleger würden sich nun fragen, ob es zu einer Gegenbewegung bei der Aktie komme und wie weit sie gehen kann.Kurzfristig spreche nicht viel für steigende Kurse. Die EZB dürfte die Geldpolitik im September weiter lockern, was höhere Strafzinsen für die Deutsche Bank bedeuten würde. Zudem werde in Deutschland eine Rezession befürchtet, was v.a. in der Industrie die Insolvenzen steigen lassen dürfte. Damit würden mehr Kredite ausfallen, was auf den Gewinn der Banken drücke. Das wäre besonders ärgerlich für das Frankfurter Geldhaus, das sich wieder vermehrt auf die Firmenkunden habe konzentrieren wollen.Die kleine charttechnische Erholung dürfte bald zu einem Ende kommen. Fundamental spreche derzeit alles gegen ein Engagement bei der Deutsche Bank-Aktie. "Der Aktionär" rate von einem Einstieg ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)