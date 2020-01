Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Rahmen der Einsparungen bei der Deutschen Bank sollten auch die Boni für die Mitarbeiter sinken. Am drastischsten sollten die Kürzungen im Investmentbanking mit 30% ausfallen. Vor dem Hintergrund des Konzernumbaus würden sich die Zahlungen nicht mehr rechtfertigen lassen. Das sehe wohl auch die EZB so. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sei der Schritt zur Kürzung der Boni auch durch Anraten der europäischen Zentralbank gekommen. Die EZB, die zugleich die Finanzaufsicht über die Eurozonen-Banken ausübe, wolle sicherstellen, dass durch die Bonuszahlungen die Kapitalausstattung der Deutschen Bank nicht beeinträchtigt werde, so Insider.Bei der Deutsche Bank-Aktie stünden die Zahlen am kommenden Donnerstag (30. Januar) im Fokus. Klar sei, dass aufgrund von lahmendem Geschäft und großer Restrukturierungsmaßnahmen ein hoher Verlust für 2019 anfalle. Es sollte aber auch Meldungen zum Fortgang des Umbaus geben. "Der Aktionär" rate vor Zahlen nur Tradern zum Einstieg.Die Deutsche Bank-Aktie probe heute den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend bei 7,61 Euro. Es müsse sich die kommenden Tage zeigen, ob das nachhaltig sei. Der nächste Widerstand liege bei 7,89 Euro, eine Unterstützung bei 7,53 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,695 EUR +1,62% (23.01.2020, 12:54)