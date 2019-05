XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,989 EUR -0,40% (08.05.2019, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,986 EUR -0,13% (08.05.2019, 14:28)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,82 USD -3,58% (07.05.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.05.2019/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Kein Geldhaus in Europa beschäftigt mehr "Millionäre" - AktiennewsKein Geldhaus in Europa beschäftigt mehr "Millionäre" als die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), wie aus einer aktuellen Untersuchung hervorgeht, so die Experten von "FONDS professionell".In der Deutschen Bank würden 643 Angestellte arbeiten, die mindestens eine Million Euro brutto im Jahr verdienen würden - so viele wie in keinem anderen europäischen Finanzinstitut. Das sei das Ergebnis einer Untersuchung der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" zu den Gehaltsstrukturen großer europäischer Finanzhäuser, über die die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichte.Bei der Deutschen Bank seien zwar knapp neun Prozent weniger Gehalts-Millionäre als im vergangenen Jahr beschäftigt gewesen, aber deutlich mehr als bei der britischen Bank Barclays (542) und dem britisch-asiatischen Institut HSBC (399) auf den nächsten Rängen. Eine Sprecherin der Deutschen Bank habe die Korrektheit der Auswertung bestätigt, die auf Veröffentlichungen in den Geschäftsberichten beruhe - und habe auch gleich eine Begründung mitgeliefert: "Wir sind eine global arbeitende Bank. Wir müssen beispielsweise gegenüber den großen amerikanischen Investmentbanken attraktiv bleiben."Auf dem letzten Platz der insgesamt 17 untersuchten Kreditinstitute liege übrigens die Commerzbank mit "nur" zwölf Millionären für das Geschäftsjahr 2017, für das laufende Jahr lägen (noch) keine Daten vor.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: