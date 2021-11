XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Aufsichtsratschef Paul Achleitner höre auf. Der nicht unumstrittene Chefkontrolleur nehme nach zehn Jahren im Mai 2022 seinen Hut. Schon länger suche der Konzern daher einen Nachfolger. Bis zuletzt sei nicht bekannt gewesen, wer Achleitner beerben könnte. Nun sei die Katze aus dem Sack: Das Management wolle den Niederländer Alexander Wynaendts auf den Chefsessel heben.Wynaendts sei bis zuletzt Chef des niederländischen Versicherers Aegon gewesen. Diesem sei er seit 2008 vorgestanden und habe den Konzern daher durch turbulente Zeiten geführt. Kritiker würden nun einwenden, dass er somit keine Banking-Erfahrung habe, doch das stimme so nicht. Vor seiner Zeit bei Aegon habe Wynaendts im Investment- und Private Banking der ABN Amro gearbeitet. Aktuell sitze er auch in verschiedenen Aufsichtsräten wie bei der Citigroup, Uber oder Salesforce.com.Daher gebe es auch die berechtigte Hoffnung, dass er mehr Initiativen im Bereich der Digitalisierung anstoße und entsprechende Kompetenzen mitbringe. Zudem sei er ein externer Manager, der nicht aus der Bank selbst komme, was von Vorteil sein könne. Da Wynaendts allerdings die Deutschland-Erfahrung fehle, werde ihm mit Norbert Winkeljohann ein Vizechef an die Seite gestellt. Der Niederländer solle auf der Hauptversammlung im Mai gewählt werden.Nach dem starken Kursverlust am Freitag sei die Deutsche Bank-Aktie unter die 200-Tage-Linie bei 10,86 Euro gefallen, was kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial bedeuten könnte. Hintergrund gewesen seien Aussagen der EZB zur lockeren Geldpolitik und die wieder aufflammenden Sorgen wegen der schnell steigenden Neuinfektionen. Ein Neueinstieg sei daher nicht angezeigt. Investierte Anleger könnten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: