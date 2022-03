Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



9,47 EUR +0,77% (09.03.2022, 12:46)



9,506 EUR +4,24% (09.03.2022, 12:32)



10,23 USD +7,35% (08.03.2022)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Märkte würden heute eine starke Gegenbewegung starten. Die größten Gewinner seien dabei konjunktursensible Aktien, die in den letzten Tagen am stärksten verloren hätten. Mit von der Partie seien Finanzwerte, die Deutsche Bank schiebe sich von unten wieder an die Marke von zehn Euro heran. Die Einschätzung mehrerer Experten sei aber wenig optimistisch. Spannend werde es zudem am Donnerstag.So habe kanadische Bank RBC das Kursziel für die Titel der Deutschen Bank von 14 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "sector perform" belassen. Die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristig positiven Lösung des Ukraine-Konflikts sei sehr gering, weshalb der Tiefpunkt für die europäischen Banken noch nicht erreicht sein sollte, so das Analystenteam um Benjamin Toms in Branchenstudie. Die Experten hätten ihre Prognosen für die Eigenkapitalkosten der Geldhäuser erhöht. Wenn zwei Sektorwerte während der Krise gehalten werden müssten, dann wären dies HSBC und UBS, habe es weiter geheißen.Weiterhin negativ eingestellt sei die Schweizer Bank Credit Suisse. Das Kursziel für die Deutsche Bank sei von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underperform" belassen worden. Analyst Jon Peace habe seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Bank für die Jahre 2022 und 2023 gekappt. Als Grund habe er den schwächeren Start in das Jahr für globale Aktien und die Finanzmärkte genannt. Mit Blick auf die Investorenveranstaltung an diesem Donnerstag (10. März) erwarte er weitere Aussagen zum Jahresausblick und zum Engagement der Bank in Russland.Tatsächlich werde der morgige Kapitalmarkttag spannend. Wie aktuell die Prognosen des Managements in Anbetracht der dynamischen Situation überhaupt sein könnten, werde sich zeigen. Was Aktienrückkäufe angehe, könnte es einen Dämpfer bei den Erwartungen geben.Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 09.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link