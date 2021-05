Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank laufe es wieder, der Gewinn im ersten Quartal habe alle Erwartungen übertroffen und gezeigt, dass mit dem Geldhaus wieder zu rechnen sei. Größter Ergebnistreiber sei indes mal wieder das Investmentbanking gewesen, weshalb es von verschiedenen Seiten Kritik an der Ausrichtung des Geldhauses gebe. CEO Christian Sewing reagiere jetzt. Rückenwind komme hingegen auch von anderer Seite.Auf der Finanzmarktklausur des CDU-Wirtschaftsrates habe Sewing das Kapitalmarktgeschäft der Bank verteidigt. Sobald es in der Investmentbank gut laufe, bekomme man von Kritikern zu hören, die Deutsche Bank mache sich von diesem Geschäftsbereich abhängig, zitiere ihn die Börsen-Zeitung. Tatsächlich habe die Sparte nicht mit mehr Eigenkapital gearbeitet als bisher. Das bedeute, dass die Deutsche Bank im Investmentbanking die Risiken nicht merklich erhöht haben dürfte, was häufig ein Vorwurf sei.Zudem bekräftige Sewing weiter die konsequente Ausrichtung des Segments auf die Kunden im Zuge des laufenden Umbaus. Das zeige beispielsweise ihre Rolle bei Fusionen und Übernahmen oder komplex strukturierten Finanzierungen. "Was wir hier bieten, können nur wenige Banken leisten", so der CEO. In der momentanen politischen Lage wäre es zudem "ein Fehler, Kapitalmarktdienstleistungen nur noch nach Deutschland und Europa zu importieren".Tatsächlich habe die Deutsche Bank vergangene Woche mit einem Nettogewinn von 1,04 Milliarden Euro und einem Überschuss vor Steuern von 1,6 Milliarden Euro mächtig überrascht. Dabei habe das Investmentbanking mit 1,5 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel zum Vorsteuergewinn beigetragen wie alle anderen Sparten in Summe. Der Zuwachs habe sich auf 135 Prozent belaufen. Sehr stark seien dabei IPOs und der Handel mit Anleihen aufgefallen.Zaghaft würden auch immer mehr Analysten ihre Schätzungen anpassen. Zwar steige das durchschnittliche Kursziel noch nicht merklich und es gebe aktuell nur eine Kaufempfehlung. Aber die Gewinnerwartungen für 2021 und die kommenden Jahre würden steigen. Das laufende KGV habe sich dadurch auf 14 reduziert und liege damit mittlerweile im Schnitt der Peers.Die zinsabhängigen Sparten der Deutschen Bank hätten die Kosten weiter gesenkt und seien auf dem richtigen Weg. Weiter steigende Anleiherenditen könnten auch hier für bessere Ergebnisse in den kommenden Quartalen sorgen, der Boom im Investmentbanking könnte noch eine Weile weitergehen.Die Aktie sei weiterhin eine Wette auf florierende Börsen und einen wirtschaftlichen Aufschwung. Mit zunehmenden Lockerungen in Europa stehe dem nichts mehr im Wege. Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 07.05.2021)