Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe mit ihren Zahlen zum dritten Quartal gestern die Anleger positiv überrascht. Der Gewinn sei doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet. Die negative Marktstimmung wegen des erwarteten Lockdowns habe die Aktie aber erfasst. Die Meinung der Analysten habe sich auch nicht geändert, denn der unerwartet hohe Gewinn der Bank lasse sich eindeutig zuordnen.Als Christian Sewing im April 2018 bei der Deutschen Bank als CEO angetreten sei, habe sich das Traditionshaus in einer tiefen Krise befunden. Milliarden an Strafzahlungen, verursacht durch die Investmentbanking-Sparte, hätten die Reputation des Finanzinstitutes beschädigt und die Kapitaldecke ausgehöhlt. Sewing sei mit dem Versprechen angetreten, den Erfolg der Bank in Zukunft auf die weniger volatilen Geschäftsbereiche wie das Asset Management oder die Privatkundensparte zu bauen. Aufgrund der Corona-Pandemie sei das nicht gelungen.Denn im dritten Quartal seien 30 Prozent der konzernweiten Erträge aus dem Investmentbanking gekommen. Insbesondere der Handel mit Anleihen und Währungen sei um 47 Prozent gewachsen. Vor einem Jahr habe die Sparte noch 64 Millionen Euro Vorsteuergewinn verdient, nun sei der Überschuss auf 957 Millionen Euro explodiert. Die Abhängigkeit von dem Segment sei also deutlich gestiegen. Allerdings liege das an der Corona-Pandemie, in der Großkunden vermehrt Liquidität benötigen würden und die Bank selbst ihren Handel ausbaue.Die Bank habe ihre Prognose für die Investmentbanking-Sparte mittlerweile erhöht: Das Institut gehe davon aus, dass die Erträge im Vergleich zum Vorjahr nun "deutlich höher ausfallen". Bislang sei das Institut nur von Erträgen ausgegangen, die "höher" ausfallen würden. Insgesamt erwarte das Management für das Gesamtjahr ein positives Vorsteuerergebnis im Gesamtkonzern. Vielfach gebe es nun Kritik, dass die Bank gerade im Investmentbanking wieder aufdrehe. Doch in der Pandemie werde es zum Vorteil, dass kleine Selbstständige, die jetzt um ihre Existenz bangen müssten, eben nicht zum Stammklientel der Bank gehören würden. Die Ausfälle bei Krediten hätten bisher auch dank staatlicher Hilfen für Unternehmen im Rahmen gehalten werden können.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 5,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Mutige Trader könnten auf eine weitere Aufwärtsbewegung setzen. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link