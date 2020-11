Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,918 EUR +0,18% (12.11.2020, 10:08)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,914 EUR -0,30% (12.11.2020, 09:54)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,48 USD -2,24% (11.11.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank sei einer der Highflyer in der Finanzbranche im laufenden Jahr. Rund 29 Prozent habe der Wert bisher zugelegt, der Branchenindex EURO STOXX Banks sei dagegen um fast denselben Prozentsatz gefallen. Woran liege das? Im Gegensatz zu den Erwartungen seien die bisherigen Kreditausfälle bei der Deutschen Bank im Rahmen geblieben. Nicht gerechnet hätten Beobachter aber mit dem starken Investmentbanking. Das könnte im laufenden Quartal einmal mehr das Zahlenwerk anschieben.Die Bank selbst rechne mit einem erneut guten Quartal im Kapitalmarktgeschäft. Die überraschende Ankündigung von Pfizer, demnächst in den USA einen Zulassungsantrag für einen Coronavirus-Impfstoff zu stellen, habe für massiv gestiegene Handelsgeschäfte am gesamten Markt gesorgt, habe die US-Chefin des Geldhauses, Christiana Riley, gestern bei einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur "Bloomberg" gesagt."Es besteht die Hoffnung, dass ein Wendepunkt in dieser Pandemie erreicht ist," so Riley. Auch die Klarheit darüber, wer neuer Präsident der USA werde, führe dazu, dass das Geschehen an den Kapitalmärkten zunehme. "Allerdings machen ein paar Tage noch kein ganzes Quartal", habe sie eingeräumt. Das Investmentbanking habe im laufenden Jahr die Erträge und Gewinne der Bank getragen. Denn im dritten Quartal seien 30 Prozent der konzernweiten Erträge aus dem Investmentbanking gekommen. Insbesondere der Handel mit Anleihen und Währungen sei um 47 Prozent gewachsen. Vor einem Jahr habe die Sparte noch 64 Millionen Euro Vorsteuergewinn verdient, nun sei der Überschuss auf 957 Millionen Euro explodiert.Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, wer noch nicht investiert ist, kann Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: