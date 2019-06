Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe in der Vorwoche mit Erwägungen über die Gründung einer milliardenschweren Bad Bank sowie Einschnitten im internationalen Investment-Banking für Schlagzeilen gesorgt. Das habe inzwischen auch das Interesse der US-Aufseher geweckt. Laut Medienberichten würden Vertreter der US-Notenbank FED eine Erklärung fordern - sie würden Unsicherheiten für das US-Portfolio der Bank fürchten.FED-Vertreter seien besorgt gewesen, als sie von den Plänen erfahren hätten, berichte die "Financial Time" (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. "Es gibt viele Gerüchte über den Umfang der Einschnitte, die die Bank plant," zitiere das Blatt einen der Insider. Die FED wolle von Frankfurt wissen, wie sich dies auf das US-Geschäft auswirken werde.Der Grund: Die US-Tochter der Deutschen Bank stehe unter strenger Beobachtung der Notenbank, nachdem sie im vergangenen Jahr den Stresstest nicht bestanden habe. So dürfe die Sparte ohne Zustimmung der FED beispielsweise keine Zahlungen an die Muttergesellschaft tätigen.Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung erwäge die Deutsche Bank, Assets im Wert von bis zu 50 Milliarden Euro in eine Bad Bank auszulagern. Zudem könnten große Teile des Handelsgeschäfts gestrichen werden - vor allem die umstrittenen Aktivitäten in den USA stünden dabei weit oben auf der Streichliste von Vorstandschef Christian Sewing.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät die Deutsche Bank-Aktie zu meiden. (Analyse vom 24.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link