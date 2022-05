Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Vorfeld der Hauptversammlung habe ein Stimmrechtsberater das Vergütungsmodell der Deutschen Bank deutlich kritisiert. Eine andere Beratungsfirma sehe das nicht so. Positiv sei zudem, dass sich immer mehr Notenbanker für eine Zinswende aussprächen.Der Stimmrechtsberater Glass Lewis habe vor wenigen Tagen die Entlohnung der Deutsche Bank-Vorstände scharf kritisiert. Das Durchschnittsgehalt liege unter anderem über dem Schnitt von Bankern bei Konkurrenten. Zudem sei das Gehalt von CEO Christian Sewing "exzessiv".Ein anderer Aktionärsberater, ISS, empfehle hingegen den Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank zu entlasten. Bei der Deutschen Bank argumentiere ISS, dass die Bezahlung des Topmanagements in etwa mit dem Branchenschnitt übereinstimme. "Problematische Entlohnungspraktiken" habe man keine identifizieren können. Ganz ohne Kritik komme ISS aber auch in diesem Fall nicht aus. Vor allem das hohe Niveau der Pensionsbeiträge für Spitzenkräfte sei "einigermaßen besorgniserregend", warne der Berater, der der Deutschen Börse gehöre. Das berichte das "Handelsblatt".Kritisch sehe ISS zudem die Entwicklung bei Rechtsstreitigkeiten und das Risikosystem. Aktionäre sollten beide Bereiche "laufend überwachen", daher rate ISS nur zu einer "bedingten" Zustimmung bei der Entlastung.Gestern hätten ein positiver Analysten-Kommentar von Goldman Sachs und die erfreulichen Quartalszahlen der BNP Paribas den Kurs angeschoben. Die Aussage einer hochrangigen EZB-Vertreterin zu einer bevorstehenden Zinswende könnte dem Kurs weiter Rückenwind geben. Wichtig wäre, dass bald wieder die Marke von 10 Euro geknackt werde.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link