Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der EURO STOXX-Banks notiere auch heute tief im Minus. Anleger würden die Aussagen von Moderna -Chef, Stéphane Bancel, erschrecken, der mit einer Anpassung der Impfstoffe gegen das Coronavirus rechne. Das würde Lockdowns wieder wahrscheinlicher machen und die Konjunkturaussichten deutlich eintrüben. Die Deutsche Bank werde daher heute abverkauft, im Gegensatz zu Wettbewerbern gebe es aber einen Hoffnungsschimmer.Täglich würden sich die Aussagen der Experten über die Gefährlichkeit der neuen Corona-Mutante Omikron ändern. Bis es valide Informationen gebe, dürfte es noch Tage dauern, die Angst sei aber groß. Zudem könnte die deutsche Politik heute die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärfen. Am frühen Nachmittag sei ein Treffen von Spitzenvertretern anberaumt. Mehr Spielraum dürfte sich auch durch die jüngsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ergeben.Die Deutsche Bank sei als Universalbank mit einem großen Privatkundengeschäft hierzulange abhängig von der Zinsentwicklung in der Eurozone. Zwar habe die EZB bereits vor Auftreten der Mutante im kommenden Jahr keine Zinserhöhung geplant. Aber nun werde das noch unwahrscheinlicher, sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten. Auch in den USA könnte sich die Zinswende verzögern. Damit würden der Bank Erträge verloren gehen.Auf der anderen Seite betreibe die Deutsche noch immer ein starkes Investmentbanking, das in den zurückliegenden Lockdowns im Handelsgeschäft ein steigendes Volumen aufgewiesen habe. Denn komme es weltweit abermals zu weitreichenden Beschränkungen, dürfte die Volatilität an den Börsen erheblich zunehmen. Davon sollten die Frankfurter profitieren, im Gegensatz zu Konkurrenten, die sich vor Jahren ganz aus diesem Bereich zurückgezogen hätten.Investierte beachten daher den Stopp bei 9,00 Euro, alle anderen greifen nicht in das fallende Messer, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Sei die Mutante weniger gefährlich als gedacht, oder realisiere der Markt das Potenzial von Kursschwankungen zu partizipieren, dann könne sich das Chartbild auch wieder aufhellen. (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link