Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Heimlich, still und leise habe die stark gebeutelte Deutsche Bank am vergangenen Montag eine eigene Digitalbank mit dem Namen Fyrst gestartet. Fyrst richte sich v.a. an Gründer, Freiberufler und Selbstständige. Schon seit geraumer Zeit würden etablierte Geldhäuser wie die Deutsche Bank wachsende Konkurrenz durch junge Fintechs sehen. Der Start der Digitalbank könne daher als Gegenangriff gewertet werden. Dennoch gilt es zu beachten, dass die Deutsche Bank sich derzeit im radikalsten Umbau ihrer Unternehmensgeschichte befinde, deren positiver Ausgang noch unklar sei. Was bedeute dies für die Aktie?Zuletzt habe die Deutsche Bank-Aktie erste Lebenzeichen nach bestandenen US-Stresstests gezeigt. Anleger würden nun auf eine Trendwende hoffen. Die Deutsche Bank-Aktie bleibe aber weiterhin nur etwas für mutige und spekulativ-orientierte Anleger, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link