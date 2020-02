Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche-Bank-Aktie gehöre zu den Outperformern im neuen Jahr. Nicht nur Privatanleger seien von dem Papier begeistert, sondern auch Institutionelle hätten bei einer Anleiheemission diese Woche zugegriffen. Nun gebe es auch einen Erfolg bei der Regulierung in den USA zu verzeichnen.Auch für ausländische Banken sei der Stresstest der amerikanischen Notenbank immer eine Zitterpartie. Die FED prüfe jedes Jahr verschiedene Szenarien und Kennzahlen. Die Deutsche Bank sei mit ihrer US-Tochter in den vergangenen Jahren mehrmals durchgefallen, etwa 2015,2016 und 2018. Im letzten Jahr sei es endlich gelungen, die Vorgaben der Regulierer zu erfüllen.Bereits 2016 habe die Deutsche Bank in den USA Probleme bei der Compliance eingeräumt. Konkret sei es um die Einhaltung der Volcker-Regel gegangen, die bestimmte Arten des Eigenhandels verbiete. Ein Jahr später habe die FED eine Strafe von 20 Millionen Dollar verhängt und habe die Beseitigung der Mängel gefordert.Die FED stehe im ständigen Austausch mit der Deutschen Bank und habe die Einführung neuer Compliance-Systeme eng verfolgt. Vergangene Woche hätten die Notenbanker über die Fortschritte beraten und sie für gut befunden, berichte das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise.Nachdem die Börse von der Aktie wieder überzeugt sei, könne das Management auch bei der Regulierung Boden gut machen. Mit dem Anstieg über die Marke von zehn Euro hat der Kurs ein wichtiges psychologisches Signal erzeugt, so Fabian Strebin. (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link