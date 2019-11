Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Kernpunkt der Deutschen Bank bei ihrer neuen Strategie sei ein Deleveraging. Die Bilanzsumme solle weiter abschmelzen, vor allem v.a. nichtstrategische Vermögenswerte und solche, die nicht mehr zum neuen Kerngeschäft gehören würden, sollten verkauft werden. Dabei könne der Frankfurter Finanzkonzern bisher gute Erfolge vorweisen. So hätten die risikogewichteten Aktiva ursprünglich 74 Mrd. Euro und das Leverage Exposure insgesamt 288 Mrd. Euro betragen, was 20% der Gesamtverschuldung entspreche. Durch verschiedene Deals mit BNP Paribas, Barclays oder Morgan Stanley sei das Portfolio bis zum Ende des dritten Quartals auf 177 Mrd. Euro reduziert worden. Laut Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sollten bis zum Jahresende 119 Mrd. Euro erreicht werden.Nun habe laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die US-Investmentbank Goldman Sachs ein Paket für 50 Mrd. Euro gekauft. Aus dem Verkaufspreis würden sich aber keine Rückschlüsse darauf ziehen lassen, wie groß der Beitrag zum Risikoabbau in dem Gesamtportfolio sei, denn solche Papiere würden häufig mit einem hohen Abschlag verkauft.Der weitere Abbau von Risiko in der Bilanz sei ein wichtiger Schritt für die Deutsche Bank. Gelinge es, könne Eigenkapital freigesetzt werden, das für den Umbau verwendet werden könne. Oder das Geschäft könne stärker expandieren. Das sei jedoch das Problem: Während Sewing beim Deleveraging auf einem guten Weg zu sein scheine, bleibe die Ertragskraft wohl schwach. Alle Hoffnungen würden jetzt auf 2020 ruhen. Da dürfte allerdings der Gegenwind insbesondere von der Zinsseite noch zunehmen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,635 EUR -0,57% (28.11.2019, 12:56)