Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,72 EUR +1,96% (09.11.2020, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,523 EUR (06.11.2020)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,15 USD +1,00% (06.11.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank könnte sich diese Woche wieder auf der Überholspur befinden. Nachdem der Titel in der vergangenen Woche bereits rund acht Prozent zugelegt habe, sei jetzt der Großteil der Unsicherheit bezüglich der US-Präsidentschaftswahl verpufft. Zudem habe das Wertpapier am Freitag ein wichtiges Kaufsignal bestätigt.Joe Biden werde der nächste Präsident der USA. Das stehe seit dem Wochenende fest. Damit sei ein großer Teil der bestehenden Unsicherheit weltweit verpufft. Bis zur Amtseinsetzung im Januar könnte es dennoch volatil bleiben, da der Amtsinhaber Trump derzeit querschieße. Zudem seien die Auswirkungen des neuen Lockdowns auf die Wirtschaft noch nicht gänzlich klar. Wahrscheinlich dürfte das Handelsgeschäft der Deutschen Bank davon aber deutlich profitieren.Ende letzter Woche habe die Aktie den Abwärtstrend vom Februar bei 8,41 nachhaltig überwunden. Damit sei ein starkes Kaufsignal geliefert worden. Somit sei eine kurzfristige Aufwärtsbewegung gestartet worden, die bis 9,30 Euro laufen könnte. Als Unterstützung diene das Niveau von 8,30 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: