Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,758 EUR +0,64% (03.03.2020, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,745 EUR +2,35% (03.03.2020, 10:12)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,59 USD -1,49% (02.03.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe seit dem Crash vergangenen Woche keinen Tag im Plus abschließen können. Heute werde erneut eine Stabilisierung geprobt. Zu den Problemen mit der Finanzaufsicht in England gebe es dagegen neue Details. Mittelfristig kämpfe der Konzern aber mit ganz anderen Schwierigkeiten.Demnach habe die britische Bankenaufsicht der Deutschen Bank gedroht, ihr nach dem Brexit den Zugang zur Insel zu verwehren. Laut "Financial Times" sei die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu komme, allerdings gering. Hintergrund seien mal wieder Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche und die Missachtung von Vorschriften.Bereits gestern habe "Der Aktionär" berichtet, dass sensible Kundendaten von der Deutschen Bank versehentlich an einen Großkunden geschickt worden seien. Dabei handle es sich wohl um Amazon. Der Vorfall wäre der Aufsicht auch verspätet gemeldet worden, heiße es laut Medienberichten. Die Deutsche Bank sehe keinen Verstoß gegen Informationspflichten.Im Hintergrund gehe es um eine neue Geschäftslizenz für die Tätigkeit in Großbritannien. Mit dem Brexit würden alle Banken ab 2021 neue Papiere brauchen. Es gelte als ausgeschlossen, dass die Deutsche Bank die Lizenz nicht bekomme, eine Verzögerung wäre aber peinlich. Laut Unternehmen sei die Zahl der Mitarbeiter, die für Geldwäschebekämpfung und die Einhaltung von Regulierungsvorschriften zuständig seien, seit 2015 verdreifacht worden.Anleger meiden die Deutsche Bank-Aktie vorerst, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link