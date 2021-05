Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In der Pandemie sei alles anders, fast keine Veranstaltung finde mehr in Präsenz statt. So werde auch bei der Deutschen Bank das alljährliche Aktionärstreffen virtuell abgehalten. Vorab seien aber schon die Redetexte von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlicht worden. "Der Aktionär" habe bereits gestern über die positive Entwicklung in Q2 berichtet. Allerdings berge die Rede von CEO Christian Sewing noch weitere Überraschungen.Nach den besten drei Monaten in den letzten sieben Jahren laufe es bei der Deutschen Bank im operativen Bereich offenbar auch im aktuellen Quartal weiterhin erfreulich gut. Der Geschäftsverlauf bestärke den Vorstand, 2021 Erträge "auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres zu erreichen", so Sewings Worte in seiner Rede zur Online-Hauptversammlung am 27. Mai, die am Mittwoch vorab veröffentlicht worden sei.Nachdem die Investmentbank den Großteil des eine Milliarde Euro schweren Gewinns in Q1 eingefahren habe und aufgrund der Niedrigzinsen die Privat- und Unternehmensbank unter ihren Möglichkeiten bleiben würden, sei vor allem dort die Entwicklung spannend. Dazu sage Sewing, dass sich in diesen beiden Segmenten die Faktoren zu den Gunsten des Konzerns drehen würden. Bei Unternehmen seien bereits 83 Milliarden Euro der Einlagen mit Verwahrentgelten belegt, um den Zinseffekt für die Deutsche Bank abzuschwächen."Dennoch belastet der Effekt, dass alte hochverzinsliche Aktiva durch neue niedrigverzinsliche Aktiva abgelöst werden. Dieses Jahr kostet uns das im Jahresvergleich in beiden Sparten schätzungsweise mehr als 600 Millionen Euro an Erträgen", so Sewing. Das bedeute: Jahr für Jahr beginne man den Wettlauf um eine angemessene Eigenkapitalrendite also ein paar Meter hinter der Startlinie. Doch dieser Effekt werde sich nun abschwächen. In der Privatkundenbank solle er sich 2022 nahezu halbieren, habe Sewing gesagt und in der Unternehmensbank werde er fast vollständig verschwunden sein.Der Gesamtmarkt sei in dieser Woche etwas abgerutscht, die Deutsche Bank-Aktie habe dem aber Stand gehalten und visiere die Marke von 12,00 Euro an. Dazu würden aktuell aber noch die entscheidenden Impulse fehlen. Die Rotation in Zykliker wie Finanzwerte gehe hingegen weiter.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link