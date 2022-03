Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,32 EUR +1,18% (15.03.2022, 17:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,282 EUR -0,71% (15.03.2022, 17:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,30 USD +1,53% (15.03.2022, 17:07)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gegen den Trend gehöre die Deutsche Bank-Aktie heute wieder zu den Gewinnern im DAX. In der Ukraine werde immer noch gekämpft, doch in den letzten Tagen habe eine Erholungsbewegung an den Märkten stattgefunden. Finanztitel hätten stark profitieren können und der Kurs der Deutschen Bank sei wieder zweistellig. Viele Experten seien positiv gestimmt.Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern zum Wochenstart die 10-Euro-Marke geknackt und bei 10,35 Euro geschlossen. Im späten Handel könne sich das Papier immer noch über der psychologisch wichtigen Marke halten und habe noch leicht hinzugewinnen können.Mittlerweile hätten viele Analysten seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erneut ihre Meinung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel sei gesunken. Allerdings liege es mit 12,98 Euro immer noch deutlich über den aktuellen Börsenkursen. Da acht Experten den Kauf der Aktie empfehlen und 14 weitere dabeibleiben würden, sei nun der Großteil der Analysten positiv oder neutral eingestellt. Nur fünf würden nun zum Verkauf raten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: