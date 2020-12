Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der zuletzt schwächelnde europäische Bankensektor bekomme am Mittwoch Unterstützung aus Spanien. Dort würden sich zwei Geldhäuser zusammenschließen und damit Fusions-Fantasien auch für den deutschen Bankensektor nähren. Die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) könnten davon profitieren und würden sich in den jeweiligen Tages-Gewinnerlisten von DAX und MDAX jeweils auf den oberen Plätzen einreihen.In Spaniens Bankenbranche stehe die nächste Vereinigung an: Unicaja kaufe den Konkurrenten Liberbank. In Spanien sei der Konsolidierungsdruck in der Bankenwelt besonders hoch. Die niedrigen Zinsen im Euro-Raum würden seit Jahren den Erträgen zehren, Spaniens Wirtschaft liege am Boden und Corona habe das Land hart getroffen. Nachdem es schon in den vergangenen Jahren zu mehreren großen Bankenfusionen gekommen sei, hätten vor Kurzem die Aktionäre von Bankia und Caixabank einen Zusammenschluss der beiden Institute zum größten Geldhaus Spaniens zugestimmt. Dies habe die Wettbewerber zusätzlich unter Druck gesetzt, die Kosten zu senken und ihr Heil in Fusionen zu suchen. Unicaja und Liberbank hätten daraufhin im Herbst die 2019 gescheiterten Gespräche über einen Zusammenschluss wieder aufgenommen.Überdies würden viele Banker, Experten und Investoren die Coronakrise für einen möglichen Fusions-Beschleuniger unter Europas Banken halten. Europas Geldhäuser seien nicht profitabel genug, häufig zu klein für wichtige Zukunftsinvestitionen und zum Teil zu einseitig aufgestellt. Vieles davon treffe besonders auf die Branche in Deutschland zu, zumal es gemessen an der Bevölkerung in Europas größter Volkswirtschaft auch überdurchschnittlich viele Banken gebe."Corona befördert zwar nicht kurzfristig den Konsolidierungsdruck, mittelfristig über die Zinsentwicklung und die damit sinkenden Zinserträge aber schon", sage etwa Dierk Brandenburg, Bankenexperte der Ratingagentur Scope. Zugleich baue sich bei den Instituten ein großer Investitionsstau auf, gerade im Privatkundengeschäft. Das erhöhe den Druck, die Geschäftsmodelle anzupassen, gegebenenfalls auch durch eine Fusion, durch die das Geschäft skalierbar werde, so der Scope-Analyst.Und auch Deutsche Bank-Anleger, die der AKTIONÄR-Empfehlung Mitte Oktober gefolgt sind, können sich über Kursgewinne von rund 15 Prozent freuen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Für beide Aktien gelte: Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link