Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie gestern bekannt geworden sei, wolle Deutsche Bank-Chef Christian Sewing bis 2022 monatlich Deutsche Bank-Aktien kaufen. Jeden Monat wolle er dafür 15 Prozent seiner Netto-Vorstandsvergütung aufwenden. Insgesamt sollten so über 40 Monate 850.000 Euro zusammenkommen. Sollten Anleger seinem Beispiel folgen?Bei Sewings Plänen handle es sich um eine vertrauensbildende Maßnahme. Sie solle zeigen, dass es bei der Deutschen Bank wieder bergauf gehe. Das Allzeittief von unter sechs Euro sei gerade erst verdaut. Der Chart sende durchaus freundliche Signale, der Kurs habe jetzt den kurzfristigen Abwärtstrend bei 6,57 Euro geknackt und damit ein Kaufsignal geliefert. Die 50-Tage-Linie bei 6,70 Euro sei in Sicht. Trader könnten auf einen Bruch setzen. Bis zur nächsten EZB-Sitzung am 12. September könnten sie darauf spekulieren, dass die Notenbank einen Staffelzins für Geschäftsbanken einführe. Das würde die Deutsche Bank um Millionen entlasten.Langfristig sehe es dagegen weniger gut aus für die Aktie. Das zeige nicht zuletzt der Peer-Group-Vergleich: Das KGV für nächstes Jahr liege bei 16, die Peergroup komme auf neun. Sehr aussagekräftig sei auch die Eigenkapitalrendite. Allgemein gelte eine Bank bei einem Wert von fünf bis sieben Prozent als wirtschaftlich. Die Deutsche Bank habe 2019 eine negative Rendite. Die Konkurrenz komme im Durchschnitt auf 10,3 Prozent.Anleger können sehr kurzfristig auf steigende Kurse setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Einen langjährigen Aktiensparplan wie Deutsche Bank-Chef Sewing sollten sie hingegen nicht einrichten. (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: