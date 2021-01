Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,63 EUR -1,45% (27.01.2021, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,734 EUR -0,42% (27.01.2021, 09:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,67 USD +1,62% (26.01.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vertrauen sei wichtig, gerade in der Finanzbranche. Doch die Deutsche Bank habe in den vergangenen Jahren einiges Porzellan zerschlagen. Rechtsrisiken und eine schwache Performance hätten zu Abstufungen durch die Ratingagenturen geführt. Im Gegensatz zur Konkurrenz habe die Bank häufig schlechter da gestanden. Nun ändere der Branchenriese Fitch seine Einschätzung.Jede Anhebung des Ratings sei eine gute Nachricht für die Bank. Denn zum einen beeinflusse das Rating die Wahrnehmung eines Finanzinstitutes am Kapitalmarkt, zum anderen habe es Auswirkungen auf die Refinanzierungskosten. Außerdem dürften manche Geschäftspartner mit einer Bank nur dann Geschäfte machen, wenn diese eine gewisse Mindestnote im Rating habe. Fitch habe das Langfrist-Rating des Geldhauses zwar bei "BBB" belassen, doch der Ausblick sei von "negativ" auf "positiv" gestiegen.Der Hauptgrund für den besseren Ausblick von Fitch seien die Fortschritte beim Restrukturierungsprozess, so das "Handelsblatt". "Dazu zähle, dass sie bei den Kosten den Kurs gehalten habe, um ihre kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen, dass sie Bereiche abseits des Kerngeschäfts zurückgefahren habe, ohne dass die Erträge in der Kernbank darunter gelitten hätten, und dass sie dabei ihre Kapitalausstattung stets auf ausreichendem Niveau oberhalb der eigenen Ziele gehalten hat", so die Ratingagentur.Überraschend: Die Erträge aus dem Investmentbanking stufe die Ratingagentur zumindest teilweise als nachhaltig ein. Fitch führe den Anstieg unter anderem auf institutsspezifische Faktoren wie geringere Refinanzierungskosten und auf die klaren strategischen Ansagen der Bank zurück, welche Geschäfte sie im Investmentbanking fortführe.Die Aktie habe nach der Meldung gestern zugelegt, unklar würden aber die Auswirkungen eines möglichen Skandals im Investmentbanking bleiben. Eine klare Richtung sollte es zumindest mit den Quartalszahlen am 4. Februar nächste Woche geben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link