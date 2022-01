Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX starte heute einen Erholungsversuch, zu den größten Gewinnern zähle die Deutsche Bank. Spannend verspreche für die Aktie auch der FED-Entscheid heute Abend zu werden. Morgen präsentiere der Vorstand zudem die Zahlen zum abgelaufenen Quartal.Fest stehe also, dass es diese Woche volatil werden dürfte für die Aktien der Deutschen Bank. Um 20 Uhr deutscher Zeit werde FED-Chairman Jerome Powell vor die Kameras treten und Details zur Zinswende in den USA präsentieren. Mittlerweile würden Analysten mit dem ersten Zinsschritt bereits im März rechnen. Wie oft die Notenbank an der Zinsschraube im laufenden Jahr drehe und wo der Leitzins Ende 2022 stehen könnte, sei noch unklar.Steigende Zinsen in den USA dürften zumindest auch in der Eurozone die Marktzinsen nach oben drücken. Das wäre gut für die Deutsche Bank. Ein Rücksetzer könnte indes von den Quartalszahlen kommen. Geringere Aktivität in der Investmentbank dürfte nach Analysten-Konsens der Vorsteuergewinn auf 157 Millionen Euro geschrumpft sein. Im Gesamtjahr sollte aber erstmals seit Jahren ein satter Milliardengewinn stehen. Vor Steuern würden Experten im Schnitt hier mit 3,46 Milliarden Euro rechnen.Die 200-Tage-Line bei 11,12 Euro sei nur kurz unterschritten und nun wieder geknackt worden. Auch die 50-Tage-Linie um 11,32 sei heute Intraday gefallen. Deutsche Bank-Aktionäre bleiben dabei, mutige Neueinsteiger warten aufgrund der hohen Volatilität noch ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: