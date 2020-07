Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,187 EUR -1,04% (27.07.2020, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,207 EUR -0,32% (27.07.2020, 11:19)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,61 USD -0,10% (24.07.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Diese Woche werde es spannend bei der Deutschen Bank: Die Zahlen zum zweiten Quartal würden veröffentlicht. Zwar habe es schon in einer Ad-hoc-Meldung erste Hinweise gegeben, dass die Bank besser als erwartet abgeschnitten habe. Die Aktie habe allerdings den Rückwärtsgang eingelegt.Das könnte auch an mehreren verhaltenen Analystenkommentaren liegen. So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für die Aktie vor Zahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Die Finanzhäuser dürften im Schnitt gut, aber nicht großartig abgeschnitten haben, habe Analyst Jernej Omahen in einer Branchenstudie geschrieben. Omahen habe seine Prognosen für die Deutsche Bank hauptsächlich an die jüngsten Aussagen etwa zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Kapitalpolster angepasst.Nicht geändert habe Morgan Stanley die Einschätzung für die Deutsche Bank. Sie bleibe auf "underweight" mit einem Kursziel von 7,00 Euro. Analystin Magdalena Stoklosa rechne in einer Branchenstudie auch mit Aussagen der Bankenaufsicht zum verfügten Dividendenstopp. Dieser dürfte bis Januar 2021 verlängert, dann aber aufgehoben werden. Eine Wiederaufnahme der Zahlungen im kommenden Jahr wäre klar positiv.Aktuell habe die Notierung die 50-Tage-Linie bei 8,21 Euro unterschritten. Die nächsten Unterstützungen lägen nun im Bereich der Marke von 8,00 Euro und bei 7,74 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link