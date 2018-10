XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,987 EUR -3,49% (24.10.2018, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,002 EUR -3,77% (24.10.2018, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,25 USD -4,21% (24.10.2018, 15:52)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ingo Frommen von der LBBW:Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank habe den Finanzbericht zum dritten Quartal 2018 vorgelegt, der in Summe die (niedrigen) Erwartungen der Analysten habe übertreffen können. Dennoch habe der Ausblick nicht überzeugen können. Die Sorgen um die erodierenden Erlöse habe CEO Christian Sewing in der Analysten-Telefonkonferenz nicht beseitigen können. Diese seien im Vorjahresquartalsvergleich um 9% auf 6,2 Mrd. EUR gesunken, maßgeblich aufgrund der Schwäche der Investmentbank (-15%). Aber auch in den anderen Segmenten habe es aus Sicht des Analysten keine Highlights auf der Erlösseite gegeben.Positiv hätten hingegen die Restrukturierungsanstrengungen gewirkt. Sowohl der Mitarbeiterabbau wie auch die Kostensituation lägen im Plan und im Gesamtjahr dürfte der Aufwand statt der ursprünglich geplanten 800 Mio. EUR nur 600 Mio. EUR betragen. Zusätzlich habe ein erneut sehr geringer Risikovorsorgebedarf das Zahlenwerk entlastet. In Summe habe die Deutsche Bank ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 506 Mio. EUR ausgewiesen, das Nettoergebnis habe bei 211 Mio. EUR gelegen (Analystenkonsens: 173 Mio. EUR), sodass die Rendite auf das materielle Eigenkapital bei 1,6% gelegen habe. Das Management habe das Ziel bekräftigt, im Jahr 2019 eine Rendite von 4% erzielen zu wollen.Für den Analysten überraschend sei die auf 14% gestiegene CET1-Quote gewesen. Ursächlich dafür seien rückläufige Risikoaktiva gewesen. Die Liquiditätsausstattung sei nach wie komfortabel (LCR 148%), auch wenn das Management in der mittelfristigen Zukunft wieder mehr Wertpapiere kaufen möchte und die Quote eher in die Richtung 120% bringen wolle.Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "halten"-Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel habe er vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Risiken (Italien, Handelsstreitigkeiten) von 11,00 auf 10,00 EUR gesenkt. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: