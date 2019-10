XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Dem aktuellen Sparprogramm der Deutschen Bank sollten nach unbestätigten Medienberichten in Deutschland knapp 9.000 Stellen zum Opfer fallen. Das wäre die Hälfte der international angekündigten 18.000 Jobs, die bis 2023 wegfallen sollten. Egal wie viele Arbeitsplätze am Ende gestrichen würden, die Kürzungen bei der Deutschen Bank seien dringend notwendig.Eine wichtige Kennzahl, die bei Finanzinstituten die Profitabilität messe, sei die Cost-Income-Ratio. Hier würden die Erträge ins Verhältnis mit den Kosten gesetzt. Veranschaulicht bedeute das, wie viele Cent von jedem verdienten Euro bei einer Bank für Kosten aufgewendet würden. In der Eurozone habe der Wert zuletzt bei knapp 70 Prozent gelegen. Deutschland bilde mit 85 Prozent vor Belgien das Schlusslicht. Aber wer schneide noch schlechter ab? Richtig, die Deutsche Bank. Hier habe das Kosten-Ertrags-Verhältnis im zweiten Quartal bei 113 Prozent gelegen.Und das sei kein Ausrutscher. Seit Jahren operiere die Bank unprofitabel und mit einem hohen Kosten-Ertrags-Verhältnis. Der größte Kostenblock seien dabei die Mitarbeiter. Aktuell seien es 91.700. 18.000 sollten jetzt gehen. Neben den sinkenden Kosten sollten die Erträge steigen. Die Deutsche Bank könnte dabei allerdings das Problem haben, was sie schon die letzten Jahre verfolge: Die Erträge würden schneller als die Kosten sinken. Die Kosten-Ertrags-Quote werde so nicht sinken. Wie der Wert von 70 Prozent erreicht werden solle, der als neues Ziel ausgegeben worden sei, sei fraglich.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: