Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,78 EUR +2,20% (28.06.2019, 09:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,54 USD +2,31% (27.06.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Leon Müller, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Endlich mal gute Nachrichten für die Deutsche Bank: Das deutsche Finanzinstitut habe den zweiten Teil des jährlichen US-Stresstests für große Finanzkonzerne mit ihrer Tochter DB USA bestanden. Die US-Notenbank (FED) habe keine Einwände gegen die Kapitalpläne des Unternehmens, habe sie am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Auch alle anderen zur Teilnahme verpflichteten Institute hätten von den Aufsehern grünes Licht erhalten. Für den DAX-Konzern sei es aber ein besonderer Erfolg - in den vergangenen Jahren sei die Deutsche Bank mit ihrem US-Geschäft dreimal bei der Prüfung durchgefallen. Anleger hätten im nachbörslichen Handel bereits gefeiert, die Deutsche Bank-Aktie habe deutlich zugelegt.Die Angst vor einem erneuten Scheitern beim US-Stresstest sei unbegründet gewesen. Das Ergebnis dürfte den Kurs der Deutsche Bank-Aktie somit auch am letzten Handelstag der Woche gen Norden pushen. Bereits in den zurückliegenden Tagen habe die Deutsche Bank zu den stärkeren Aktien im DAX gehört.Auch wenn sich der Aktienkurs so von seinem jüngsten Rekordtief absetzen kann und konnte, bleibt das Chartbild angeschlagen, so Leon Müller von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR empfehle, eine nachhaltige Bodenbildung abzuwarten. (Analyse vom 28.06.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,562 EUR +0,98% (27.06.2019, 17:35)