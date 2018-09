Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,448 EUR +0,42% (25.09.2018, 12:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,24 USD -0,81% (24.09.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vorstandschef Christian Sewing habe den Spekulationen über eine mögliche Fusion mit der Commerzbank eine Absage erteilt. Er habe bekräftigt, dass die Deutsche Bank erst die Profitabilität verbessern müsse.Das eingeschränkte Sewing-Dementi lasse die Fusionsfantasie-Türen offen. Die Deutsche Bank-Aktie kämpfe noch mit dem seit Dezember 2017 intakten Abwärtstrend. Die 90-Tage-Linie habe zwar erneut überwunden werden können. Das Risiko eines kurzfristigen Kursrückfalls bleibe jedoch bestehen. Anleger sollten eine Bodenbildung abwarten. Auch fundamental sei die Deutsche Bank weiterhin kein Kauf, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,46 EUR +0,13% (25.09.2018, 12:02)