Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während viele Banken - gerade in Europa - nach der Finanzkrise nach einem neuen Geschäftsmodell gesucht hätten, seien einige Unternehmen mit der Zahlungsabwicklung im Internet an den Start gegangen. Neue Technologiefirmen wie Adyen oder Stripe stünden beim E-Commerce an der ersten Stelle der Wertschöpfungskette. Die Deutsche Bank habe bisher in diesem Bereich nicht konkurrieren können. Das solle sich nun ändern.Zukunftsträchtige Töchter und Beteiligungen in diesem Segment habe die Deutsche Bank bereits vor Jahren verkauft. Schon 2002 sei die Tochter Easycash veräußert worden, 2012 die Deutsche Card Services verkaufe und 2017 habe man dann die Beteiligung am Finanzdienstleister Concardis abgestoßen. Dass das ein Fehler gewesen sei, zeige spätestens die Coronakrise: Da der stationäre Handel häufig geschlossen sei, würden Firmen wie Adyen und PayPal massiv profitieren, die Zahlungen online abwickeln würden."Bis auf die Akzeptanz von Zahlungen bilden wir von der Kreditkartenausgabe bis hin zur Zahlungsabwicklung im Hintergrund bereits alle Teile der Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr ab. Diese Lücke wollen wir nun schließen", sage Ole Matthiessen, Leiter Cash-Management der Unternehmenskundensparte der Deutschen Bank, dem "Handelsblatt". Dabei verfolge der DAX-Konzern eine Doppelstrategie.Einerseits wolle man im E-Commerce Fuß fassen und den anderen Anbietern Marktanteile abnehmen. Und andererseits sollten Kunden gewonnen werden, die erst in den Markt einsteigen würden und noch keinen Partner für die Zahlungsabwicklung hätten. Kilian Thalhammer, der den Bereich Merchant Solutions leite und 2020 von Wirecard gekommen sei, wolle durch gute Konditionen und Zusatzangebote aus dem klassischen Bankingbereich punkten. Das habe er gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt.Es sei ein ehrgeiziger Plan im Markt mit mobilen Zahlungen noch eine Rolle zu spielen. Die Deutsche Bank habe hier vor Jahren strategische Fehler begangen, die sich jetzt nur schwer ausbügeln lassen würden. Klar sei es besser, jetzt als nie etwas anzustoßen. Im laufenden Jahr solle eine Milliarde Euro im Bereich Merchant Solutions erlöst werden, das sei für die Deutsche Bank sehr ambitioniert, im Vergleich zu Rivalen wie Adyen aber wenig.Die Deutsche Bank-Aktie profitiere weiter von der Zinsentwicklung in den USA und habe gestern auf Schlusskurbasis die 10-Euro-Marke überwunden. Diese gelte es zu halten. Positiv wäre, wenn die Notierung mit zweistelligen Kursen aus der Woche gehe. Interessierte Anleger sollten abwarten, ob die Marke halte. Bereits investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link