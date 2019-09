Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu meiden.Deutsche Bank-Chef Christian Sewing lasse seinen Ankündigungen Taten folgen und stecke in den nächsten Jahren einen Teil seines Einkommens in Aktien des Bankhauses. Die Aktie habe am heutigen Handelstag gut zulegen können und notiere aktuell mit rund einem Prozent im Plus.Bis 2022 würden am 22. jeden Monats 15 Prozent von Sewings Nettovergütung in Deutsche Bank-Aktien investiert. Dies gehe aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Bankhauses hervor. Das Programm werde über 40 Monate laufen und habe einen Umfang von rund 850.000 Euro.Bereits im Juli habe Sewing seine Pläne angekündigt. Damit möchte der Bank-Chef vor allem ein positives Signal an seine Mitarbeiter senden. Die Bank befinde sich aktuell mitten in einem Radikalumbau, der die nächsten Jahre große Summen an Geldern für Investitionen verschlingen dürfte. Beim Umbau gehe die Bank von Kosten von rund 7,4 Milliarden Euro aus.Zudem würden Analysten in der zweiten Jahreshälfte mit deutlich ansteigenden Rückstellungen als Risikovorsorge für ausfallende Kredite rechnen. Neben der Deutschen Bank sei hier vor allem die Commerzbank betroffen.Anlegern wird geraten, die Deutsche Bank-Aktie weiterhin zu meiden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link