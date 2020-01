XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im vergangenen Sommer habe Deutsche Bank-Chef Christian Sewing den Big Bang gestartet: Nach Jahren des Zauderns gebe es einen großen Umbau, der über die Zukunft der Bank entscheide. Bis 2022 sollten die bereinigten Kosten im Vergleich zu 2018 um fast 6 Milliarden Euro auf 17,0 Milliarden Euro sinken. Dazu setze Sewing nicht nur auf Jobabbau.Bis übernächstes Jahr sollten bis zu 18.000 Mitarbeiter gehen. Das koste die Bank Milliarden an Abfindungen und dürfte in 2019 für einen dicken Verlust gesorgt haben. Der Konzern ziehe sich aus dem globalen Aktienhandel weitgehend zurück und dampfe auch den Anleihehandel ein. In Deutschland würden hunderte Filialen geschlossen. Vor allem finde der Abbau aber im Investmentbanking statt, dass um 40 Prozent schrumpfen solle.Doch damit nicht genug: Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sollten dort auch die Bonuszahlungen gekürzt werden. Um rund 30 Prozent sollten die variablen Vergütungen der Investmentbanker sinken, wie die Agentur mit Berufung auf mit der Angelegenheit betraute Personen berichtet habe. Insgesamt wolle die Deutsche Bank konzernweit die Boni um ein Fünftel beschneiden. Es werde erwartet, dass Sewing dadurch im Vergleich zum Vorjahr 400 Millionen Euro einsparen könne.Die Aktie habe nach einem steilen Anstieg seit Jahresbeginn eine Verschnaufpause eingelegt. Aufgrund der großen Unsicherheiten rät "Der Aktionär" langfristig orientierten Investoren von einem Einstieg ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: