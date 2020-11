Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,198 EUR +2,83% (02.11.2020, 12:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,149 EUR +3,14% (02.11.2020, 12:12)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,25 USD +0,11% (30.10.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Lockdown in Deutschland beginne heute, doch die Börse steige. Nach den Verlusten der vergangenen Woche sei eine kurzfristige Gegenbewegung charttechnisch durchaus drin. Zu den Gewinnern im DAX gehöre dabei wieder die Deutsche Bank. Auch dort stehe eine charttechnische Entscheidung an.Die überraschend guten Quartalszahlen der Deutschen Bank seien vergangene Woche kurstechnisch fast untergegangen, da der Markt in Erwartung eines Lockdowns korrigiert habe. Das habe auch die Finanzaktien erwischt. Dabei dürfte der Handel von Devisen und Anleihen bei der Deutschen Bank durch die nun steigende Volatilität auch im vierten Quartal florieren. Größere Kreditausfälle könnten auch durch die umfangreichen Hilfsmaßnahmen des Staates für Unternehmen weitgehend aufgeschoben werden.Die Aktie habe mittlerweile alle gleitenden Durchschnitte überwunden und strebe weiter nach oben. Zuletzt sei die 100-Tage-Linie bei 7,90 Euro geknackt worden. Nun liege wieder die obere Begrenzung des Dreiecks bei 8,42 Euro im Fokus. Dort verlaufe der seit Februar bestehende Abwärtstrend. Könne der Kurs nach oben ausbrechen, wäre das ein massives Kaufsignal. Allerdings dürfte die Volatilität durch die US-Wahl Dienstagnacht zunehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: