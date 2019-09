Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seit der Finanzkrise 2008 seien die Zinsen immer weiter gesunken. In der Eurozone lägen die Leitzinsen bei 0%. Da sie nicht weiter sinken könnten, sei der Einlagesatz für Banken bei der EZB in den negativen Bereich gedrückt worden. Die Belastung für Banken werde dabei immer größer. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing kritisiere jetzt offen die EZB. Seiner Meinung nach werde gesamtwirtschaftlich eine weitere Zinssenkung auf dem aktuellen Niveau verpuffen. Sie werde nur die Vermögenspreise weiter in die Höhe treiben und die Sparer belasten, so Sewing gegenüber dem "Handelsblatt".Das Chartbild der Deutschen Bank habe sich zuletzt aufgehellt: Die 50-Tage-Linie bei 6,70 Euro und die 100-Tage-Linie bei 6,72 Euro seien nach oben durchbrochen worden. Das sei ein kurzfristiges Kaufsignal. Trader könnten auf weiter steigende Kurse setzen. Kurzfristig werde der weitere Kursverlauf stark davon abhängen, ob die EZB am 12. September einen Staffelzins für Bankeinlagen beschließe. Das sollte für eine kleine Entlastung sorgen.Langfristig orientierte Aktionäre sollten dagegen von einem Investment absehen. Die Risiken im Zusammenhang mit dem Konzernumbau seien nach wie vor hoch, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,781 EUR +2,37% (04.09.2019, 11:31)