Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,636 EUR -2,02% (04.04.2022, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,826 EUR +0,03% (04.04.2022, 09:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,10 USD +3,56% (01.04.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Bankaktien hätten die vergangene Woche stark abgeschlossen. Doch auch auf Jahressicht laufe die Branche besser als der Gesamtmarkt - trotz Krieg, Inflation und hoher Unsicherheit. Es spreche vieles dafür, dass das auch vorerst so bleibe. Die Deutsche Bank-Aktie sehe dabei nicht nur charttechnisch interessant aus.Der Ukraine-Krieg sorge täglich für größere Schwankungen an den Börsen. Viele Unternehmen würden unter den hohen Rohstoffpreisen und Unterbrechungen der Lieferketten leiden. Der DAX habe im laufenden Jahr rund neun Prozent verloren. Auch der europäische Bankenindex Euro-Stoxx-Banks habe 8,5 Prozent eingebüßt. Denn viele südeuropäische Banken würden Milliardenabschreibungen in Russland befürchten.Deutsche Banken stünden hier indes deutlich besser da. Seit Jahren sei das Engagement in dem Land reduziert worden. Auch die größte Bank hierzulande, die Deutsche Bank, habe im Vergleich mit der Konkurrenz nur noch wenige ausstehende Forderungen. In Zeiten hoher Inflation sei die Aktie dieses Jahr stark gesucht gewesen, trotz des größeren Rücksetzers zu Kriegsbeginn. Anleger hätten bisher mehr als sieben Prozent mit den Titeln 2022 an Performance einfahren können.Die US-Bank J.P. Morgan sehe weiteres Potenzial für die Papiere und habe das Kursziel von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein rechne in einem aktuellen Ausblick auf die Berichtssaison der Investmentbanken mit einem - entgegen den Markterwartungen - starken ersten Quartal dank aktiver Märkte und hoher Schwankungen. Sein Favorit sei Goldman Sachs."Der Aktionär" setzt im aktuellen Umfeld auf die Deutsche Bank. Anleger, die ihr Portfolio breiter aufstellen wollen, können sich ein paar Stück kaufen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 04.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link