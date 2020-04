Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Mit der seit Sommer geltenden Strategie habe die Deutsche Bank das Investmentbanking zurückgefahren. Bis 2022 solle es deutlich gestutzt werden, der globale Aktienhandel werde aufgegeben und der Handelsbereich insgesamt verkleinert. In volatilen Märkten, wie man sie seit Wochen erlebe, könne das Investmentbanking für Institute allerdings das Zünglein an der Waage sein. Bereits im vierten Quartal 2019 habe die Deutsche Bank mit einem starken Handelsergebnis überrascht.Gerade im März sei die Volatilität in allen Märkten angestiegen, da viele Anleger in Cash geflüchtet seien. Der Abverkauf sei viel schneller als in früheren Krisen gegangen. Für die Banken habe das trotz sinkender Börsenbewertungen auch sein Gutes gehabt. Die Ratingagentur Standard & Poor's schreibe in einem Report, den das "Handelsblatt" zitiere: "Die Handelsumsätze der Investmentbanken sind aufgrund des hohen Transaktionsvolumens und höherer Spreads zwischen Angebot und Nachfrage stark gestiegen." Prinzipiell sei das positiv für Investmentbanken, denn das Handelsgeschäft sei im Schnitt für zwei Drittel der Erträge verantwortlich und damit wichtiger als das Geschäft mit Emissionen, Fusionen und Übernahmen.So würden die S&P-Analysten davon ausgehen, dass das Volumen der Unternehmenstransaktionen im ersten Quartal 2020 "deutlich unter dem Normalwert liegen wird", was die Gebühreneinnahmen erheblich drücke. Beispielsweise seien die Einnahmen aus Kapitalmarktmaßnahmen und der M&A-Beratung im Januar und Februar noch gut, im März seien sie jedoch stark abgefallen.Die Deutsche Bank habe zusammen mit dem Gesamtsektor im vierten Quartal 2019 das Handelsergebnis stark steigern können. Aber der Abbau von Personal und Segmenten sei weiter fortgeschritten. Gerade aus dem Handelsgeschäft werde sich der Konzern weiter zurückziehen, da dieser Bereich in der Vergangenheit sehr volatil gewesen sei. Während er in der Finanzkrise hohe Verluste produziert habe, könnte er für etliche Großbanken - vor allem aus den USA - den Wegfall von Erträgen in anderen Bereichen kompensieren. Die Deutsche Bank habe sich aber ausgerechnet auf den M&A-Markt und die Beratung von Unternehmenskunden konzentrieren wollen.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät weiterhin von einem Einstieg ab. (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link