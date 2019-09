Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei einer Branchenkonferenz habe Deutsche Bank-Chef Christian Sewing am Mittwoch die EZB kritisiert. Unterstützung bekomme er dabei nun von Hans-Walter Peters, Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Derweil zeichne sich ab, dass sich an der Geldpolitik der Zentralbank auch unter neuer Führung wohl so schnell nichts ändern werde.Die deutschen Banken würden die Europäische Zentralbank (EZB) vor einer möglichen weiteren Erhöhung der Strafzinsen warnen. Die jährliche Belastung der deutschen Geldhäuser würde dadurch von 2,5 auf 2,9 Milliarden Euro steigen, habe BdB-Präsident Peters am Donnerstag bei einer Fachtagung in Frankfurt gesagt. Für die Banken im Euroraum würde die Zinslast nach seinen Angaben von 7,5 auf 9,5 Milliarden Euro steigen.Alleine der Deutsche Bank entstünden durch die negativen Einlagezinsen in diesem Jahr Belastungen im hohen dreistelligen Millionenbereich, habe Vorstandschef Christian Sewing am Vortag moniert. Zudem habe er die Wirksamkeit weiterer Zinssenkungen infrage gestellt.Geschäftsbanken müssten derzeit 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken würden. Die Währungshüter könnten diesen negativen Einlagensatz weiter ins Minus senken - möglicherweise schon bei der nächsten EZB-Sitzung am 12. September. Ziel sei, die Kreditvergabe und so die Wirtschaft im Euroraum anzukurbeln.Hoffen und Bangen lägen vor der EZB-Sitzung am 12. September nahe beieinander. Beschließe die Zentralbank wie von einigen erwartet Staffelzinsen, könnte dies für eine Entlastung sorgen - und speziell bei der Aktie der Deutschen Bank für eine Fortsetzung der jüngsten Erholung. Wegen der hohen Unsicherheit und der Risiken im Zusammenhang mit dem Konzernumbau sollten hier aber allenfalls Trader aktiv werden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link