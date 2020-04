XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu halten.Die Gesamterträge der Deutschen Bank hätten sich in 2019 bei EUR 23.165 Mio. eingestellt, die damit um 8% unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums ausgefallen seien. Die Bank habe ein Konzernergebnis vor Steuern verzeichnet, das sich im Vergleich zur Vorjahresperiode von EUR 1.330 Mio. auf EUR -2.634 Mio. verschlechtert habe. Ohne die hierin enthaltenen Sonderaufwendungen - vor allem Umbaukosten von EUR 1.145 Mio., Wertberichtigungen auf Geschäfts- und Firmenwerte von EUR 1.037 Mio. sowie Kosten für Aufwendungen für Restrukturierung und Abfindungen von EUR 805 Mio. - hätte sich ein Vorsteuergewinn von EUR 361 Mio. ergeben.Pandemiebedingte Kreditausfälle, schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung würden sich in sehr niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Deutsche Bank-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 7,90. (Analyse vom 20.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Bank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: