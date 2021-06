Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im April habe der Bundesgerichtshof automatischen Gebührenerhöhungen für Sparer noch einen Riegel vorgeschoben. Seitdem müssten Kunden explizit zustimmen, wenn die Kontoführung teurer werde. Die Banken in der Eurozone würden aber auch versuchen, über andere Wege ihre Einnahmen zu erhöhen. Das gehe am einfachsten über Negativzinsen für Einlagen. Diesen radikalen Weg schlage nun auch die Deutsche Bank-Tochter Postbank ein.Das Beratungsunternehmen Investors Marketing habe in einer Studie festgestellt, dass mittlerweile fast ein Sechstel aller Deutschen bereits Strafzinsen bezahlen oder sich dazu in Gesprächen mit ihrer Bank befänden. Das berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zugleich nehme die Bereitschaft zu höheren Gebühren offenbar ab. Immer mehr Sparer würden zudem auch auszuweichen versuchen: So hätten rund 40 Prozent der Befragten angegeben, dass sie bereit seien, in Aktien zu investieren, um den Verwahrentgelten zu entgehen.Seit 2014 würden Banken in der Eurozone Negativzinsen auf das Geld zahlen, das sie bei der EZB geparkt hätten. Immer mehr Institute würden diese Belastung nun an ihre Kunden weitergeben. Dabei hätten anfänglich nur Unternehmen oder Kunden mit Einlagen über 100.000 Euro Negativzinsen gezahlt. Viele Banken hätten diese Grenze schrittweise reduziert, sodass immer mehr Einlagen mit Strafzinsen bepreist würden. Die Postbank verschärfe nun deutlich ihre Gangart.Erst kürzlich sei mitgeteilt worden, dass die Freibeträge bei Girokonten auf 50.000 Euro und bei Tagesgeldkonten auf 25.000 Euro gesenkt würden. Seit wenigen Tagen informiere der Konzern nun seine Bestandskunden, die ebenfalls bezahlen sollten. Ab 1. September sollten 0,5 Prozent fällig werden, allerdings müssten langjährige Postbank-Sparer den höheren Gebühren zustimmen. Das berichte die "Süddeutsche Zeitung". Andernfalls sei mit einer Kündigung zu rechnen.Bankaktien würden heute wieder höher tendieren, nachdem Aussagen von FED-Chef Jerome Powell von gestern Fantasie für schneller als gedachte Zinserhöhungen böten. Damit stelle sich die Deutsche Bank-Aktie heute auch gegen den Markt und mache sich wieder auf in Richtung 11,78 Euro, wo der nächste Widerstand liege. Bei 11,90 Euro verlaufe der seit Anfang des Monats bestehende Abwärtstrend. Nach unten sollte die Unterstützung bei 11,30 Euro Halt geben.Es bleibt dabei: Solange die Aktie nicht in Richtung 12,00 Euro ausbricht, ist kein Neueinstieg angezeigt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Trader könnten die Situation natürlich nutzen. Der Stopp verbleibe bei 8,00 Euro. (Analyse vom 17.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link