XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,731 EUR +0,93% (18.12.2018, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,751 EUR +2,45% (18.12.2018, 11:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,60 USD (17.12.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für Aktionäre der Deutschen Bank sei das auslaufende Jahr ein tiefrotes gewesen. Der Titel habe mehr als 50% an Wert verloren. Zahlreiche Skandale hätten vor allem ab Herbst das Institut erschüttert. Doch vielleicht habe das nicht alle Investoren abgeschreckt.Nach Berichten des "Handelsblattes" vom Wochenende habe der Staatsfonds Quatar Investment Authority (QIA) bei der Finanzaufsicht Bafin vorgefühlt, wie eine Beteiligung an der Deutschen Bank bewertet werden würde. Der QIA sei bisher zwar nicht an dem Geldhaus beteiligt. Mitglieder der Herrscherfamilie Katars würden über verschiedene Fonds und Derivate aber bis zu 10% an der Deutschen Bank halten. Die Anfrage könnte mit der Angst vor einem Inhaberkontrollverfahren zusammen hängen. Dieses greife bei einer Beteiligung von über 10% an einer EU-Bank. Dabei durchleuchte die Finanzaufsicht die Investoren unter anderem auf ihre Stabilität und Zuverlässigkeit. Jedoch habe Katar heute die Spekulationen dementiert. Der Titel könne dennoch zulegen.Auch wenn es nichts mit einem größeren Engagement von Katar werden sollte: Zumindest den ersten Gewinn seit 2014 könnten Anleger bei der Deutschen Bank erwarten. Das habe CEO Christian Sewing mehrfach betont. Analysten würden im Schnitt einen Überschuss von 570 Mio. Euro erwarten, was jedoch nur einer Eigenkapitalrendite von 1% entspreche. Finanzvorstand James von Moltke habe zudem gesagt, dass der Konzern die Zahl der Beschäftigten unter 93.000 drücken werde. Die Betriebskosten sollten unter 23 Mrd. Euro fallen, abseits von Strafzahlungen und Umstrukturierungskosten.Anleger sollten trotzdem auf der Hut sein und die Aktie meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Charttechnisch müsse sich noch einiges tun, bis man wieder guten Gewissens investieren könne. (Analyse vom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: