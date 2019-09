XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Thomas Mayer, einst Chef-Volkswirt der Deutschen Bank, lasse kein gutes Haar an seinem ehemaligen Arbeitgeber. "Ich glaube, die Deutsche Bank hat sieben Jahre verschlafen", so Mayer im Interview mit "Gabor Steingart". "Als der Vorstandsvorsitzende Josef Ackermann 2012 abtrat, wäre die Möglichkeit gewesen, das Ruder herumzureißen und das Geschäftsmodell neu aufzustellen." Doch laut dem Experten gebe es Hoffnung.Vor allem die Nachfolger Anshu Jain und Jürgen Fitschen hätten das Kapitalmarktgeschäft weiter ausgebaut und seien damit in die "falsche Richtung gegangen." Sie hätten mit den großen amerikanischen Investmentbanken wie Goldman Sachs oder J.P. Morgan zu konkurrieren versucht - und seien gescheitert. Dabei hätten sie sich zu sehr auf das Anleihengeschäft konzentriert, in dem aufgrund der geringen Geld-Brief-Spanne kaum noch Geld zu verdienen sei.Das bestätige auch der Blick auf die Aktienkurse. Während die Aktienkurse der amerikanischen Banken - hier exemplarisch von J.P. Morgan - explodiert seien, habe es in Deutschland nur Verluste gegeben. Die Commerzbank-Aktie habe in den letzten zehn Jahren knapp 90 Prozent verloren, die Deutsche Bank 80 Prozent.Solange sich bei der Deutschen Bank nichts Grundlegendes ändert, ist die Deutsche Bank-Aktie aus fundamentaler Sicht kein Kauf, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht habe sich das Bild indes aufgehellt, sodass sich eine Trading-Chance ergebe. (Analyse vom 20.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: