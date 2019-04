XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,738 EUR +1,62% (15.04.2019, 13:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,737 EUR +1,47% (15.04.2019, 14:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,61 USD +2,62% (12.04.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Gespräche über einen Zusammenschluss zwischen Deutscher Bank und Commerzbank würden in die heiße Phase gehen. Bis zum 26. April solle Klarheit herrschen, wie es weitergehe. Dann veröffentliche die Deutsche Bank ihre Q1-Zahlen. Doch jetzt stelle die EZB neue Forderungen.Die EZB habe im Jahr 2014 die Aufsicht über die europäischen Großbanken übernommen. Sie entscheide somit über die Fusion der beiden deutschen Banken. In der Vergangenheit habe sie bereits höhere Kapitalpuffer bei den Banken gefordert. Nun gehe es um das US-Geschäft der Deutschen Bank.Nach bisherigen Gerüchten solle das US-Segment nicht Teil der Verhandlungen mit der Commerzbank sein. Zuletzt habe es in den USA aber bereits Einschnitte gegeben. Doch der Aufsicht reiche das nicht. Laut "Financial Times" seien die Regulierer besorgt, dass der Bereich zu groß und unprofitabel bleibe. Nach Angaben der Zeitung sollten auch vier der zehn größten Aktionäre der Deutschen Bank weitere Sanierungsschritte im Investmentbanking gefordert haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: