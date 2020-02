XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,927 EUR +1,78% (26.02.2020, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,88 EUR +3,10% (26.02.2020, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,71 USD +0,73% (26.02.2020, 15:45)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Angst vor dem Coronavirus sorge an den Aktienmärkten derzeit für eine Korrektur. Auch für Deutschlands Großbank Nummer 1 gehe es nach einem zwischenzeitlichen Ein-Jahres-Hoch wieder abwärts. Jetzt habe die LBBW ihr Kursziel erhöht. Welche Auswirkungen habe das auf die Aktie?Nach einer charttechnischen Bodenbildung habe die Aktie seit Jahresbeginn ein dynamisches Comeback hingelegt. Die Nachrichtenlage habe sich verbessert und die Bank habe mit der Capital Group einen neuen Großaktionär gewinnen können.Jetzt würden auch die Analysten der LBBW zunehmend optimistischer und das Kursziel auf 8,90 Euro erhöhen. Die Einstufung für die Aktie bleibe auf "halten". Sie würden es positiv werten, wie CEO Sewing die Transformation vorantreibe.Investierte Anleger sollten diese Marke im Auge betrachten und bei Unterschreiten verkaufen, um die Verluste zu begrenzen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: